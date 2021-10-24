مصرع مبيض محارة وإصابة ابن عمه في كفر الشيخ.. «السقالة وقعت بيهم»

لقي مبيض محارة، مقيم بقرية «منشأة علي» التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه وأصيب نجل عمه، إثر انهيار السقالة الخشبية التي كانا يعملان عليها، بوحدة صحية بقرية تابعة لمركز كفر الشيخ.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ العميد عماد محمد جلال، بانهيار سقالة خشبية بوحدة «الشمارقة» الصحية، أثناء أعمال الترميم والصيانة الخاصة بالمبنى.

مبيض المحارة عمره 38 سنة

انتقلت قوة من مركز شرطة كفر الشيخ، برئاسة العميد عماد محمد جلال مأمور المركز، والمقدم محمد عبد العزيز رئيس مباحث مركز كفر الشيخ ومعاونيه، لمكان الحادث، وتبين أنه في أثناء القيام بأعمال الترميم بالوحدة الصحية بذات القرية المشار إليها، انهارت السقالة.

وتبين مصرع فرج محمد حسن صاحب الـ38 سنة، وإصابة نجل عمه مجدي السيد حسن صاحب الـ33 سنة، وكلاهما يعمل مبيض محارة، ونقلت جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة لانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي ومعرفة سبب الوفاة، بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، فيما نقل المصاب لتلقي العلاج بذات المستشفى، نظرا لإصابته بجروح خطيرة وارتجاج في المخ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9546 إداري مركز شرطة كفر الشيخ.

إصابة 4 من أسرة واحدة بتسمم

كما أصيب 4 أشخاص من أسرة بحالة تسمم لتناولهم وجبة فاسدة بمنزلهم بحي القنطرة البيضاء، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لعمل الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ إشارة باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام ل4 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين بحالة تسمم، لتناولهم وجبة إفطار مسممة، وتم اجراء الإسعافات اللازمة لهم، وتبين من التقرير الطبي أن الحالات المصابة هم الطاهرة محمد عبد الحي 50 سنة، وشيماء صابر محمد 25 سنة، وياسمين عادل هنداوي 25 سنة، ومحمد صابر أحمد 34 سنة، وجميعهم من حي القنطرة البيضاء، وحالتهم مستقرة.