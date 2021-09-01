ضبط متهم بتزوير عقود عمل و«تأسيس شركات» في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية، في إطار مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، وله معلومات جنائية، مارس نشاطا إجراميا في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على راغبي الحصول عليها، ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة، عقب إيهامهم بأنّها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية، منتحلا صفة مسؤول بإحدى الجهات، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم، متخذا من مسكنه وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي.

ضبط خطابات وعقود عمل وعقود تأسيس مزورة داخل مسكن المتهم

وبحسب وزارة الداخلية، فعقب تقنين الإجراءات تنسيقا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبط المتهم، وبتفتيش مسكنه عُثر على (مجموعة كبيرة من الخطابات وعقود العمل منسوب صدورها لإحدى الجهات، مجموعة من عقود تأسيس الشركة مزورين بالكامل، 2 كارنيه مزورين باسم المتهم منسوب لإحدى الجهات، الأجهزة المستخدمة في عمليات التزوير، 3 هواتف محمول.

وبفحص الأجهزة المضبوطة تبيّن أنّها محمّلة بالعديد من الملفات التي تدل على نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأضاف باستخدام الأجهزة المضبوطة في تزوير المحررات الرسمية، واتخذت الإجراءات القانونية.