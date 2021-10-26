خطوات بسيطة تخفض قيمة فاتورة الكهرباء.. منها المسافة المتروكة خلف الثلاجة

بدأ عدد كبير من ربات البيوت البحث عن الطرق والآليات المناسبة لترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام الأجهزة المنزلية والكهربائية، خاصة بعد تطبيق شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، الزيادة الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء مع فواتير شهر أغسطس الماضي، إضافة إلى الزيادة المستمرة في استهلاك الأجهزة الكهربائية خلال أشهر الصيف ومنها التكييف لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والتي أدت إلى ارتفاع ملحوظ في فواتير الكهرباء الشهرية للمشتركين..

خطوات تساعد ربة المنزل فى ترشيد الاستهلاك للأجهزة الكهربائية

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، 8 نصائح كنوع من دوره التوعوي والتي تساعد ربة المنزل فى ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل عام للأجهزة الكهربائية خاصة «الثلاجة»، ما يؤدي إلى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية وهي كالآتي..

طرق الاستخدام الأمثل لترشيد استهلاك الثلاجة

-شراء الأجهزة الأعلى كفاءة (اقرا بطاقة كفاءة الطاقة اللى على الثلاجة).

المسافة المناسبة المتروكة خلف الثلاجة لزيادة مجال التهوية

-ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط، ما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

-الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

-عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

-ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

-الحرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة مرة أو مرتين في السنة على الأقل.

-الحرص على إزالة الثلج باستمرار.