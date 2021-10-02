رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر 2021: إليك الخطوات

يبحث قطاع كبير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر 2021، حيث أتاح موقع الشركة القابضة للكهرباء والطاقة إمكانية معرفة قيمة الفاتورة وسدادها إلكترونيا.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر 2021، وأهم النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء، استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تغطي قطاع الكهرباء والطاقة في مجال الخدمات الحكومية، على مدار اليوم.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر 2021

وأتاحت الشركة القابضة للكهرباء، رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر 2021، بكل شركات التوزيع إلكترونيًا، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، يمكن الدخول مباشرة من هنــــا.

- اختيار الخدمات الموجودة أعلى الصفحة، ثم اختيار على الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

- سيتطلب الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، اختيار الشركة التابعة لها، والمكونة من 8 شركات، اختر منها ما تتبعه، وهي شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وأخيرا شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

- أو يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشكل أسرع من هنـــــا.

- سيطلب الأمر إدخال البيانات المطلوبة، كالاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك، ثم اضغط على أمر إظهار الفاتورة ستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددا من النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء وهي:

ـ خلال النهار يفضل استخدام ضوء النهار بدلا من المصابيح الكهربائية.

ـ إطفاء المصابيح غير الضرورية بالمنزل، ولو لوقت قصير يساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء.

ـ إذا كنت تعمل في المنزل فيفضل اختيار اللاب للعمل عليه لأنه يستهلك كهرباء أقل من الكمبيوتر العادي.

ـ عدم استخدام المدفأة الكهربائية لوقت طويل «خلال فصل الشتاء» لأنها من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء.

ـ يفضل استخدام المصابيح الموفرة وليست العادية، لأنها تعطي إضاءة أقوى وتستهلك كهرباء أقل.

ـ لا تستخدم عدة أجهزة كهربائية في نفس الوقت لتخفيف العبء والحمل على عداد الكهرباء.

ـ تشغيل السخان الكهربائي يجب أن يكون قبل الاستخدام مباشرة، ولا داعي أن يصل لدرجة الغليان.

ـ عند تشغيل أجهزة التكييف، تأكد أن درجة الحرارة لا تقل عن 23 درجة مئوية، لتقليل استهلاك الكهرباء.

ـ لا يجب ترك الباب الثلاجة مفتوحا لفترة طويلة لأنها تستهلك طاقة أكبر.

ـ إطفاء المصابيح، وفصل الكهرباء عن الأجهزة غير الضرورية مثل الهاتف المحمول، التلفاز، تساعد على تقليل استهلاك الكهرباء المنزلية، فهي تستهلك طاقة حتى إذا كانت مغلقة.