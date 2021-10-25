«مدبولي» يدعو فرنسا للاستثمار في برنامج طموح لتصنيع السيارات الكهربائية بمصر

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، الشركات الفرنسية الكبرى، بالاستثمار في برنامج طموح لتصنيع السيارات الكهربائية بمصر، بالإضافة إلى استقطاب الشركات الفرنسية التي تعمل في مجال تحلية المياه؛ لتنشئ محطات تحلية بمصر.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية، جون كاستيكس، رئيس وزراء فرنسا، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المصري، وسفير مصر في باريس.

وأكد مدبولي، أن مصر أصبحت تعتمد بشكل كبير على الشركات الفرنسية في مجال إنشاء وإدارة وسائل النقل الجماعي مثل المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف، ومترو الأنفاق، فضلاً عن مشروعات شركة شنايدر في مجال الكهرباء، والشركات الأخرى العاملة بمجال الطاقة المتجددة والنقل.

الاقتصاد الأخضر

وأشار إلى تبني الحكومة المصرية استراتيجية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يمثل فرصة للشركات الفرنسية العاملة في مجال الطاقة النظيفة للاستفادة من هذا التوجه، وتعظيم فرصها الاستثمارية بمجال إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما يشهده التعليم الجامعي في مصر من خطة تطوير وتحديث، وهو ما يجعلنا راغبين في إقامة علاقات شراكة وتوأمة بين الجامعات المصرية ومزيد من الجامعات الفرنسية الرائدة.

ومن جانبه، استهل رئيس الوزراء الفرنسي اللقاء بالإعراب عن سعادته باستقبال رئيس وزراء مصـر والوفد المرافق له، لا سيما وأنه تشرف في ديسمبر الماضي باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في جلسة مباحثات مهمة للغاية، خلال زيارته التي أجراها لفرنسا.

فرنسا تحرص على علاقات التعاون مع مصر

وأضاف كاستيكس، أن مصر دولة محورية، وذات حضارة عظيمة، وفرنسا حريصة جداً على علاقات التعاون مع مصر، مضيفاً أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا في ديسمبر الماضي، كانت لها نتائج إيجابية جداً، خاصة على صعيد حجم الالتزام غير المسبوق من جانب فرنسا بحزمة تمويل مشروعات في مصر تبلغ قيمتها 8 مليارات يورو، مؤكداً أن الجانب الفرنسي يتقدم قريباً بكافة التفاصيل المتبقية المتعلقة بعرض إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق.

وفي ختام المباحثات، وجّه مدبولي الدعوة لكاستيكس لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.

ورحب رئيس الوزراء الفرنسي بالدعوة ووعد بتلبيتها في القريب العاجل.