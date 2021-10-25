أستاذ استثمار: توقيت زيارة «مدبولي» إلى فرنسا مهم للغاية

علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى فرنسا، قائلًا: «تأتي في توقيت مهم للغاية لعدة أمور، على رأسها المجتمع الدولي على المستوى الاقتصادي يسعى جاهدًا أن يقفز من حالة الضبابية فيما يتعلق بجائحة كورونا».

الاقتصاد المصري يسعى لعودة معدلاته لما قبل كورونا

وأضاف «إبراهيم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الاثنين، أنَّ الاقتصاد المصري، الذي تحمل صدمة الجائحة في بدايتها، يسعى جاهدا أن يعود لمعدلاته فيما يتعلق بنشاط الاقتصاد الكلي لما كان قبيل الجائحة.

هدف زيارة «مدبولي» لفرنسا

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري بحكم استيعابه للصدمة في بدايتها وإشادة التقارير الدولية وتثبيت التصنيف الائتماني خلال العاملين الماضيين، يشجع كثيرًا الحكومة للتحدث مع مجتمع الأعمال، وهو الهدف الأساسي من الزيارة، وهو البعث برسالة للمجتمع الدولي بأن الاقتصاد المصري من ضمن الاقتصاديات التي مازالت تحقق معدل نمو اقتصادي مرتفع وقادر على زيادة هذا المعدل.

مجتمع الأعمال متخوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

وأوضح «إبراهيم»: «مجتمع الأعمال مازال متخوفا بعض الشيء من حالة التباطؤ التي تنتاب الاقتصاد العالمي، ومن المهم أن تبعث مصر رسالة في الوقت الحالي بأن الاقتصاد ينمو من الداخل، وحالة التعافي على مستوى الاقتصاد الكلي ستشجع مصر لتحقيق معدلات مرتفعة لما كنا عليه قبل الجائحة».

حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 5 مليارات يورو

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا تأثر خلال العامين الماضيين، ويقترب من حدود 5 مليارات يورو، وهذا رقم مهم يمكن أن يرتفع، موضحًا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتزايد تدريجيا، وسيؤدي حركة رؤوس الأموال بين الجانبين تتحرك بدرجة عالية.