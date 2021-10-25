«العليا للفيروسات»: ذروة موجة كورونا الرابعة في النصف الأول من نوفمبر

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الفترة الحالية تشهد زيادة في إعداد الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد 19»، وفقا للبيانات الرسمية المعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية، مضيفا أن تزايد الأعداد يوميا بشأن إصابات فيروس كورونا يشير إلى أنه من المتوقع أن تكون ذروة وقمة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في الفترة من 1 نوفمبر المقبل وحتى 15 من الشهر نفسه، مؤكدا أن إحصائيات الإصابات بفيروس كورونا تشير إلى ذلك.

الاتساع في رقعة التطعيمات ضد كورونا لتجنب الإصابة

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تحديد موعد ذروة الموجة الرابعة، هو بمثابة توقعات، مشيرا إلى أن الاتساع في رقعة التطعيمات ضد فيروس كورونا، وكذلك الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وارتداء الكمامة جزء رئيسي لمواجهة المرض والوقاية من الإصابة، مؤكدا أن الحصول على لقاح كورونا يقلل حدة أعراض الإصابة بالمرض.

«دلتا» الأكثر انتشارا في الموجة الرابعة

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفترة المقبلة سيتم الكشف فيها عن نتائج عدد من الدراسات العلمية التي تُجرى من قبل أطباء القصر العيني وأطباء مستشفى 57357، بشأن معرفة منشأ السلالة المرض، وكذلك معرفة أكثر أنواع السلالات انتشارا، موضحا أن سلالة «دلتا» هي الأكثر انتشارا في الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحالات المصابة بفيروس كورونا التي تم حجزها بالمستشفيات المخصصة للعزل هي من الأشخاص والمواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا، منوها إلى أنه يجب على الجميع الاهتمام بتطبيق الإجراءات التي تحقق السلامة و الوقاية للجميع.