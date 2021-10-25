ميناء دمياط يستقبل ناقلة عملاقة لتحميل 62 ألف طن غاز مسال للهند

أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الاثنين، أن أرصفة الميناء استقبلت 24 سفينة متنوعة، خلال الساعات الـ24 الماضية، من ضمنها ناقلة عملاقة للغاز المسال، ترفع علم ليبيريا، ويبلغ طولها 300 متراً، وبعرض 40 متراً، ومن المقرر أن تقوم الناقلة بتحميل شحنة تبلغ حوالي 62 ألف طن من الغاز المسال متجهة إلى الهند.

رئيس ميناء دمياط يرفع درجة الاستعداد حتى مغادرة ناقلة الغاز بأمان

وقد تابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط، عملية دخول ناقلة الغاز المسال العملاقة وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع درجة الاستعداد، حتى مغادرة السفينة بأمان.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38562 طناً، تشمل 2445 طن مولاس، و9612 طن يوريا، و6875 طن فوسفات، و15800 طن ملح، و3830 طن رمل.

21 ألف طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21705 طناً، تشمل 13262 طن قمح، و1900 طن فول، و100 طن خردة، و1443 طن خشب زان، و5000 طن أبلاكاش.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 227 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطا وملوخية وبطاطس وخرشوف وفاصوليا وبصل أخضر وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (أعشاب وبصل وبلح وبرسيم وريحان وفول سوداني وزيتون وكركديه ومانجو)، وفواكه (رمان وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وإنجلترا ونيوزلندا وسلوفينيا وإسبانيا وألمانيا ومالطا وإيطاليا وأمريكا واليونان.

وأشار بيان هيئة ميناء دمياط إلى أن عدد الحاويات الوارد بلغ 466 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1352 حاوية مكافئة.

135 ألف طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 135476 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 119741 طناً، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1160 طن قمح، متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5794 شاحنة.