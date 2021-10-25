مطلب برلماني بمواجهة ارتفاع أسعار الغاز: لابد من خطة لترشيد الاستهلاك

أكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الاستثمار في الطاقة بات هو الحل الأمثل بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الغاز عالميًا.

أميرة أبوشقة: مصر تستغل الموارد الطبيعية التي حباها الله بها

وتابعت «أبوشقة» في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم: «مصر تسير على الطريق الصحيح في استغلال الموارد الطبيعية التي حباها الله بها لتنمية هذا القطاع الحيوي والمهم، من خلال تعاقدات التنقيب واستخراج الغاز والنفط وأوجه الاستثمار في القطاع كافة».

ارتفاع أسعار الغاز

وأضافت «أبوشقة»، بالرغم مما تحقق من نجاحات، فإن العالم يمر بفترة ارتفاع كبيرة في أسعار الغاز وأن هذا يعد ميزة للدول المصدرة؛ ولكن يتطلب من الحكومة أن تعد خطة من جانبين، الأولى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الغاز والبترول بجذب استثمارات جديدة وتسريع وتيرة الاكتشافات في الحقول البترولية المختلفة.

خطة خدمية

وأردفت «أبوشقة»: «وكذلك خطة خدمية للتخفيف من حدة زيادة الأسعار المرتقبة، فزيادة أسعار مصادر الطاقة سترفع تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي وخاصة خدمات النقل»، مؤكدة «وكذلك زيادة في التكاليف التي سيرحّلها الصناع والتجار على عاتق المستهلك، ولابد من خطة حكومية لترشيد الاستهلاك لضمان عدم ارتفاع الأسعار تأثرا بأسعار الطاقة».

يذكر أن أسعار الغاز وصلت لأعلى مستوى لها حيث زاد سعر الغاز الطبيعي إلى أكثر من 300 بالمائة منذ بداية العام الجاري 2021، وارتفع معدل سعر برميل النفط مؤخرًا إلى أكثر من 85 دولارا بعدما كان في حدود 45 دولارًا أوائل هذه السنة.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى قيمة قياسية جديدة، وتجاوز للمرة الأولى في التاريخ 1300 دولار لكل ألف متر مكعب، حسب بيانات التداول على منصة «ICE Futures».