مهندس سكندري يبتكر «فرن» لتسوية الطعام بحرارة الشمس «فيديو»

في تجربة فريدة من نوعها، أقدم المهندس أيوب سعد، 50 سنة، ابن محافظة الإسكندرية، على ابتكار فرن لتسوية الطعام عبر استخدام حرارة الشمس مباشرةً، بدلا من أفران الغاز أو الكهرباء، مما يساعد في توفير الطاقة، وتقديم طعام صحي بمذاق مميز.

«الوطن» رصدت التجربة مع المهندس السكندري، الذي جذب تلك الفكرة عبر الدول الأجنبية من خلال مقاطع الفيديو عبر الإنترنت التي تسوق لتلك الفكرة، وبدأ تجربتها في مصر، مستغلاً طاقة الشمس التي تتوافر في مصر، أملاً في تجربتها في عدد من المحافظات، خاصةً في الوجه القبلي.

تفاصيل فرن الحرارة الشمسية

يقول المهندس أيوب سعد، صاحب التجربة، إن الفكرة بدأ العمل عليها منذ 6 أشهر، وحاول تجربة ذلك الشكل المتمثل في فرن خشبي، يحتوي على زجاج ومادة عازلة وصاج فرن، بالإضافة إلى عاكس ضوء، وتمت التجربة أكثر من مرة للوصول إلى آخر شكل، متمثل في 3 قدم مكعب، تتمثل في متر في 30 سم في 30 سم، يمكنه استيعاب طعام يكفي لنحو 8 أشخاص، أي قرابة دجاجتين.

مميزات فرن الحرارة الشمسية

وأضاف «أيوب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن تكبير حجم الفرن، إلا أنه رأى ذلك الحجم مناسباً، لسهولة حمله في المصايف التي تشهد وجود شمس قوية، وتابع بقوله: «لو الناس أخدته في مصيف، تقدر تحط فيه الأكل وتسيبه يستوي براحته، ويرجعوا من البحر يلاقوه جاهز».

وأشار إلى أنه في الشمس الحارقة، قد تستغرق من ساعتين إلى 3 ساعات للطهي، بينما تزداد فترة نضج الطعام خلال فصل الشتاء، في حال كانت الشمس غير ساطعة بالشكل الكافي، مشيراً إلى أنه يعمل على تطوير الفكرة، بحيث يمكنه الانتهاء من عملية تسوية الطعام في توقيت أسرع من ذلك.

وأكد أن ذلك الفرن يساعد على إبقاء الطعام ساخناً، ولا يسبب حرقا له مهما طالت مدة وجوده أمام الشمس، ما يعطي أفضلية للسيدات العاملات في استخدامه ووضع الطعام به والذهاب إلى شغلهن والعودة ليجدنه قد اكتمل طهيه.

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ولفت إلى أن ذلك الفرن ثمنه رخيص للغاية حيث تكلفته تقدر بقرابة 1500 جنيه، وهو مبلغ رخيص مقارنة بما يوفره من غاز أو كهرباء، ناهيك عن إمكانية عمله لمدة 15 سنة دون أي احتياج لاي صيانة، مؤكداً أن ذلك الفرن لا يعمل في الأماكن المغلقة ويجب عمله في الأماكن المفتوحة فقط المواجهة لأشعة الشمس.