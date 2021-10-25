ملتقى شباب المسرح في الإسكندرية.. فكرة شبابية لإعادة الجمهور

في خطوة جديدة تمهد لعودة جمهور الإسكندرية إلى المسرح مرة أخرى بعد جائحة كورونا، أعلن مجموعة من الشباب عن تدشين ملتقى شباب المسرح السكندري، غدا الثلاثاء، وحتى يوم السبت المقبل، برئاسة شرفية للفنانة عارفة عبد الرسول، وهي دورة الراحل عمرو المحمدي، وتضم 6 عروضا مسرحية مميزة تم اختيارها بعناية لتكون متنفسا جيدا للأسرة المصرية خلال تلك الآونة.

وقال «محمد حميدة»، مسؤول اللجنة الاعلامية لملتقي شباب المسرح السكندري، إن ذلك الملتقى الذي أسسه 4 شباب هم «محمد حميدة، إسلام صلاح، مروان سيلمان، أحمد عبدالرحيم»، جاء بهدف خلق متنفس جديد بعد جائحة كورونا، ليكون عبارة عن مهرجان تنافسي للمسرح بتذاكر مباعة من أجل إنتاج العروض من عائد التذاكر.

لجنة تحكيم ملتقى شباب المسرح السكندري

وأضاف حميدة لـ«الوطن»، أن التعاون تم مع مسرح «تياترو النيل»، والذي بدوره خفض سعر إيجار المسرح للحد الأدنى وقام بتغييرات شاملة في المبنى من أجل استقبال المسرحيات، لافتاً إلى أن الملتقي فتح الباب للتقديم خلال شهر اغسطس من خلال مشاهدات حيه وعبر CD، حيث اختارت لجنة المشاهدة المكونة من: «مسعد سالم، محمد الزيني، خالد رأفت، نادت عادل»، 6 عروضا، فيما تشكلت لجنة التحكيم من: «محمد مرسي مدير فرقة الاسكندرية، كتورة منال فودة استاذ المسرح فكلية الاداب، أحمد سمير مدير مهرجان بلا انتاج الدولي»، على أن يكون تنظيم الملتقى بالتنسيق بين فريق بلكون للفنون الآدائية وإدارة مسرح تياترو النيل.

استهداف جمهور مسرحي غير متخصص في الإسكندرية

وأكد أن سياسة الملتقى تعتمد علي فتح آفاق جديدة للشباب السكندري نتيجة محدودية الفرص بعد كورونا، لافتاً إلى إتاحة إنتاج العرض، مع إدخال مفهوم التذاكر واستهداف الجمهور المسرحي غير المتخصص، وهو الهدف الذي يراه مهما لاستقطاب شريحة جديدة من الجمهور ودعم تجارب المخرجين أصحاب التجربة الأولى.

اسعار التذاكر في ملتقى شباب المسرح السكندري

وأوضح أنه تم تحديد أسعار التذاكر في ملتقى شباب المسرح السكندري بقيمة 30 جنيها للعرض، و50 جنيها للعرضين، و150 جنيها لكل العروض، وهي عروض متنوعة من ضمنها عروض كوميدية واجتماعية وعروض فلسفية.