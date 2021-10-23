قوافل طبية متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، الاستمرار في تنظيم الحملات والقوافل الطبية المتنقلة للتطعيم بفيروس كورونا، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة، تيسيراً على المواطنين وضمان تطعيم جميع الفئات المستهدفة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.

وأشار الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى تنظيم 200 قافلة طبية متنقلة تجوب أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة، للوصول لكل المواطنين، من خلال فرق طبية متخصصة تم تدريبها على أعلى مستوى، لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وذكر وكيل وزارة الصحة، أن أمس الجمعة شهد البدء في إطلاق القوافل الطبية المتحركة من أمام المساجد الكبرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنها تنظيم قافلة طبية بالجامع العباسى بشبين الكوم، ومسجد سيدي شبل بمركز الشهداء، وأخرى بقرية كفر طنبدي، وكذا بقرى طنبشا وجنزور و دوار أبو جير ببركه السبع، وقافلة ببوهة بشطانوف بمركز أشمون، كما تم تنظيم قوافل بالمساجد الكبرى بقرى بي العرب وقلتي الكبرى وسمان وتلوانة بالباجور، ومسجد الأربعين بسرس الليان، فضلا عن استمرار استقبال المواطنين بمراكز تلقي اللقاح.

قافلة علاجية في قرية كفر حجازي

وفي ذات السياق، تم تنفيذ قافلة علاجية بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بقرية كفر حجازي بمركز الشهداء على مدار يومي 20، و21 أكتوبر الجاري، حيث تضمنت جميع التخصصات الطبية، وتم الكشف على 1215 حالة.