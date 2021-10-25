وزير العدل يوجه بسرعة الانتهاء من القضايا الموجودة بالمحاكم من قبل 2020

وجّه المستشار عمر مروان وزير العدل، مساء اليوم الاثنين، بحصر كافة الدعاوى القضائية المتبقية بالمحاكم من قبل عام 2020، والعمل على سرعة الانتهاء منها في أقرب وقت، خاصة وأن مصلحة الخبراء أنجزت تقريباً كل الدعاوى المرسلة إليها من قبل بداية عام 2020، وكذلك مصلحة الطب الشرعي أنجزت القضايا المرسلة إليها من قبل عام 2021.​​

اجتماع وزير العدل مع رؤساء المحاكم الابتدائية

وجاء ذلك خلال اجتماع وزير العدل مع رؤساء المحاكم الابتدائية، في إطار متابعته سير العمل بالمحاكم وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار كورونا في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 وتنظيم عمل الموظفين ودخول المواطنين إلى المحاكم.

​​وأكد أن العمل في وزارة العدل يسير بشكل مؤسسي وموضوعي؛ من حيث اختيار رؤساء المحاكم وأعضائها والعاملين بها، ومتابعة وتقييم الأعمال فيها.​​

​​ونوه وزير العدل، إلى تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لقضاة مصر، وأن هذا التقدير يلقي بمسئولية كبيرة على عاتق القضاة ويتطلب زيادة الجهد والعمل داخل المحاكم، وأن هذه المرحلة تحمل شعار الجدية في العمل والانضباط وسرعة الإنجاز، حيث تعمل وزارة العدل على تهيئة بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين من خلال رفع كفاءة المحاكم وإدخال التقنيات في العمل من أجل سرعة الإنجاز.

وزير العدل يستجيب لطلبات رؤساء المحاكم

وفي نهاية الاجتماع، استجاب المستشار عمر مروان إلى بعض الطلبات العاجلة لرؤساء المحاكم فيما يخص الخدمات والدعم اللوجيستي، مؤكداً على تذليل كافة المعوقات أمام قضاة مصر في سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.