سمير فرج للسيسي: اللي بتعمله كنا بنحلم بيه زمان.. وإيدينا في إيدك هنكمل المشوار

وجه اللواء دكتور سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والرئيس الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «اللي بتعمله النهاردة، حلم كنا بنحلم بيه زمان».

وأوضح فرج، خلال كلمته في الندوة التثقيفية «العبور إلى المستقبل» بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، بحضور رئيس الجمهورية: «في يوم من الأيام كنت راجع من بعثتي في إنجلترا ودخلت فرنسا وطالع من الطريق بتاع باريس وشفت الطريق 6 حارات، قلت يا رب هيبقى عندنا في يوم طريق زي ده وحصل، وحضرتك عملت كل الطرق والعظمة اللي بتتم في مصر، وعشان كده دايما بقول ربنا بيكرم مصر بالناس بتوعها، عبدالناصر والسادات ومبارك كانوا عظماء، وسيادتك رجل عظيم، واللي بتعمله لمصر هيقعد لك إن شاء الله، وسعداء بيك وبهذا التطوير، وإيدينا في إيديك وإن شاء الله هنكمل المشوار».

ليرد الرئيس السيسي قائلا: «شكرا يا فندم، وعمر العين ما هتترفع عن الحاجب».