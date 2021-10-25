السيسي يهنئ خريجي الكليات العسكرية ويوجه التحية للشهداء

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الطلاب الخريجين من الكليات العسكرية وأسرهم قائلًا: «ألف مبروك للأسر وأبنائنا الضباط اللي اتخرجوا النهاردة، وتهنئتي من القلب لكل أسرة وشكري لكل أسرة قدمت وبتقدم من أسر مصر لصالح أمن وسلامة واستقرار مصر».

تهنئة من القلب لكل أسرة تقدم أبنائها لصالح أمن مصر

وأضاف رئيس الجمهورية خلال كلمته في أثناء فعاليات حفل تخرج دفعات جديدة من طلاب الكليات العسكرية: «حريصين دايما في الأوقات الجميلة دي لا ننسى شهدائنا ومصابينا ممن قدمو ولا زالوا، وده أمر طبيعي لأن المهمة المكلفة بيها القوات المسلحة والشرطة هي الحماية لمصر وشعبها».

تحية لكل الشهداء وأسرهم

وتابع الرئيس السيسي، «تحية لكل الشهداء وأسرهم تحية لهم جميعًا، بقول للأسر الخريجين مبروك، بعد فترة إعداد وجهد خلال فترة الكلية، بس دي مرحلة جديدة خالص انتوا هتبقوا مسؤولين عن رجال وعن أنفسكم ودي مسؤلية كبيرة جدا.. أنت مسؤول عن إعداد وتجهيز وتوعية اللي معاك».