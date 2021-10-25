«الاتصالات»: مضاعفة الاستثمار في برامج التدريب التقني 22 مرة خلال 3 سنوات

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة ضاعفت الاستثمار في برامج التدريب التقني 22 مرة خلال ثلاث سنوات؛ لترتفع من 50 مليون جنيه بمستهدف تدريب 4 آلاف شاب إلى 1.3 مليار جنيه بمستهدف تدريب 200 ألف شاب في مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد «طلعت»، في كلمة أمام ممثلي كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي، على هامش زيارة رئيس الوزراء إلى باريس، أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمي يبدأ بتنمية المهارات الأساسية في المجالات التكنولوجية، ثم إتاحة فرص للتعليم المتخصص من خلال مدارس تكنولوجية تطبيقية ومعاهد تكنولوجية، وصولا إلى العمل على تأسيس قاعدة عريضة من خبراء المعلوماتية من خلال جامعة مصر للمعلوماتية، والتي تعد أول جامعة في أفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها، ثم برامج لصقل مهارات الخريجين؛ انتهاء بمنح الماجستير المهني في إحدى التخصصات التكنولوجية بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية.

دعم الابتكار التكنولوجي

وأشار «طلعت» إلى اهتمام الدولة بتنمية ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجي؛ فتم إنشاء 7 مراكز إبداع، وجار إنشاء 10 آخرين في سبيل الوصول إلى مركز بكل محافظة يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة وتوفير برامج مسرعات أعمال وإتاحة تدريب تقني وخدمات استشارية لرواد الأعمال، كما يتم إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية لخلق مجتمع معلوماتي متكامل يشمل كافة عناصر منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحفزة للإبداع الرقمي والفكر الخلاق.

ولفت إلى أن موقع مصر الجغرافي في قلب العالم، يجعلها مركزا لمرور الكابلات البحرية الدولية؛ فيمر بها 13 كابلا بحريا، ويجري حاليا إنشاء 5 آخرين؛ حيث تنقل هذه الكابلات أكثر من 90% من حركة البيانات في أسيا وأوروبا.

إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية

وأشار وزير الاتصالات إلى الجهود المبذولة لإقامة بنية تحتية معلوماتية قوية في كافة أنحاء الجمهورية، ما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت لنحو 7 أضعاف، منوها إلى مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ من خلال تنفيذ مشروعات لإقامة بنية تحتية معلوماتية، وتوفير إنترنت فائق السرعة للمنازل في 1400 قرية على مستوى الجمهورية، مع العمل بالتوازي على تنفيذ برامج تدريبية لمحو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادي الرقمي للمواطنين بهذه القرى.