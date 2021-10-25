مدبولي: نقدر استثمارات «أورانج» في مصر وإسهاماتها لتطوير «الاتصالات»

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليون ندياي، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج الشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون مع شركة أورانج خلال المرحلة المقبلة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير علاء يوسف، سفير مصر في باريس.

نشاط أورانج في مصر

واستعرض مسؤولو أورانج خلال اللقاء بحسب بيان عن مجلس الوزراء، نشاط الشركة في مصر، مؤكدين حرصهم على التوسع في هذه السوق الواعدة؛ حيث زادت الشركة رأسمالها في مصر بمبلغ 750 مليون يورو في عام 2018، وبلغ عدد العاملين بها 12 ألف موظف، كما تعتزم استثمار 300 مليون دولار في مصر خلال العام المقبل.

«أورانج مصر» تستعد لإطلاق مركز رقمي جديد

ولفت المهندس ياسر شاكر، إلى أنّ «أورانج مصر» بصدد إطلاق مركز رقمي جديد بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، لتدريب الشباب في عدد من المجالات وتأهيلهم لسوق العمل، وسيكون هذا المركز أحد 4 مراكز فقط لأورانج حول العالم.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، تقدير الحكومة المصرية لاستثمارات شركة أورانج في مصر، وإسهاماتها القيمة في تطوير قطاع الاتصالات، وتقديم خدمات متميزة، مؤكدا حرص الحكومة على مساندة استثمارات «أورانج مصر»، وتذليل أي عقبات قد تواجه توسعاته في مصر.