لبلبة: «بسمع أنفاس أمي داخل شقتي رغم وفاتها من 11 سنة.. أنا مش مجنونة»

أعربت الفنانة الكبيرة لبلبة عن اشتياقها الشديد لوالدتها رغم مرور 11 عامًا على وفاتها، التي رحلت بعد صراع مع المرض عام 2010.

لبلبة: أسمع أنفاس أمي في الشقة

وقالت «لبلبة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تسمع أحيانًا أنفاس والدتها داخل شقتها بمنطقة الدقي، مضيفة: «فيه ناس مبتصدقنيش وبيقولوا عليا مجنونة، بس أنا بحس إنها جنبي دايماً، والحقيقة إني عايشة بدعواتها، وحاطة صورها في كل مكان بالبيت».

وتابعت: «أذكر أنني ارتديت الملابس السوداء 3 سنوات بعد وفاتها، وذلك من فرط حزني عليها الذي ما زال ممتداً إلى الآن، كما أحرص على وضع صورها داخل غرفتي بأي استوديو أصور فيه، حيث أشعر بالراحة والطمأنينة كلما أنظر إليها رغم افتقادي الشديد لها».

لبلبة تكشف تفاصيل أصعب أيام حياتها بعد وفاة والدتها

واستعادت لبلبة ذكريات الفترة التي أعقبت وفاة والدتها، قائلة: «امتنعت عن دخول شقتنا لمدة 6 أشهر بعد الوفاة، ونقلت إقامتي عند أحد أقاربي بمنطقة مصر الجديدة، إلا أن شعوري بالخجل دفعني للانتقال إلي أحد الفنادق للإقامة فيها».

وأردفت: «وهنا لن أنسى موقف ليلى علوي حينما أصرت عليّ اصطحابي إلى منزلها بالعين السخنة، وكذلك الأمر بالنسبة ليسرا وإلهام شاهين ومحمود عبد العزيز وبوسي شلبي وحرصهم على حضور لحظة دفن والدتي وعدم تركي في هذه المحنة الصعبة».

وأردفت: «ربنا ما يحرم أي حد من حضن أمه؛ لأن الأم لا تعوض، وعن نفسي أتمنى الارتماء في حضن أمي ولو لثانية لإنها حقيقي وحشتني جداً».

مشاركة لبلبة في بطولة فيلم «الجواهرجي»

وفي سياق مختلف، أوضحت لبلبة أنها تواصل حالياً تصوير دورها في فيلم «الجواهرجي» للمخرج إسلام خيري، وبطولة النجم محمد هنيدي، حيث أعربت عن سعادتها بتكرار تعاونها مع الأخير بعد نجاحهما معاً في فيلم «وش إجرام» قبل أعوام عدة.

ويشارك في بطولة الفيلم مني زكي، أحمد صلاح السعدني، ريم مصطفي، تارا عماد، عارفة عبد الرسول وكوكبة من النجوم.