تعرف على أشهر المناطق السياحية في سيوة

تلفت سيوة واحة السحر والجمال، الأنظار إليها خلال هذه الأيام كأحد أهم المقاصد السياحية ليس على مستوى مصر فقط، ولكن على مستوى العالم، حيث تعد سيوة أشهر المدن السياحية في موسمي الخريف والشتاء، تستقطب آلالاف بسبب التنوع السياحي حيث تصم أنواعا مختلفة بينها السياحة الترفيهية والسياحة الأثرية، والسياحة العلاجية، والسياحة البيئية، وسياحة السفارى.

مواصلات «سيوة - القاهرة»

وللوصول للواحة توجد العديد من سبل المواصلات التي تربط بين العاصمة المصرية القاهرة وبين واحة سيوة، ومن بينها أتوبيسات مباشرة من القاهرة إلى سيوة والعكس، والميكروباصات من القاهرة إلى سيوة والعكس، ويخرج من ميدان الرماية وموقف مشعل، وميكروباصات سياحية للأفواج السياحية الراغبة في الإتفاق مع الشركات السياحية والفنادق والمنتجعات السياحية.

أشهر الأماكن السياحية في سيوة

وتشتهر سيوة بالعديد من المزارات السياحية المتنوعة، من بينها جبل الموتى والذىيضم مومياوات فرعونية من العصر الفرعوني، ومعبد آمون ويضم قاعة تتويج الإسكندر الأكبر، وعين كليوباترا، وعين فطناس، وقلعة شالي الأثرية التي كان يعيش فيها أهالي سيوة القدماء، ومتحف البيت السيوي القديم، وجبل الدكرور والذي يقام به عيد السياحة، ومشاهدة غروب الشمس في أشهر أماكن سيوة وعلى رأسها جزيرة فطناس، والسفاري في بحر الرمال الأعظم، وبئر واحد والبحيرة الباردة وعين المياه الساخنة المجاورة لها.

وتتميز سيوة بأهلها الطيبيين الذين يعيشون على الفطرة، ويتمسكون بالعادات والتقاليد القديمة، والتي من خلالها يحسنون لقاء الزائرين من السياح الأجانب والعرب والمصريين، كما تتمتع سيوة بالهدوء والأجواء الجميلة، والمناظر الطبيعية مثل جناين الزيتون والنخيل، التي تنشر في جميع أنحاء واحة سيوة، بالإضافة إلى مناجم الملح وبحيراتها الرائعة للاستجمام، وصحرائها الجميلة التي تشرح الصدور.