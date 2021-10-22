بريد الوطن .. المشير طنطاوي
كتب:
الوطن
09:49 م | الجمعة 22 أكتوبر 2021
المشير طنطاوي
فى حقلى البار البديع
أجالس زهر الربيع
فينطفئ حولى الصباح
ويستأسد حزن الرياح
وكل الخلائق تنوح
لرحيل مشير النجاح
وهاجمنا موج الدموع
لموت فارسنا الشجاع
نسيم النصر طنطاوى
أمين قلب أوطانى
أقوى سيف لمصر
اجتث آفة العصر
أخضر الثوب والقبر
فى الحرب منذ الصِغر
فى السماء وسيناء
أطفأ جهنم الحرائق
يصعق رقاب الأعداء
أشد مِن ماس الكهرباء
وبشعبى أحن الرحماء
مشير جيش العرب
طنطاوى أسدنا الجليل
دمر الخائن والذليل
أهو حفيد قاهر المغول
عبداللطيف أحمد فؤاد
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