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محمود مسلم

بريد الوطن .. المشير طنطاوي

كتب:

الوطن
09:49 م | الجمعة 22 أكتوبر 2021
المشير طنطاوي

المشير طنطاوي

 فى حقلى البار البديع

أجالس زهر الربيع

فينطفئ حولى الصباح

ويستأسد حزن الرياح

وكل الخلائق تنوح

لرحيل مشير النجاح

وهاجمنا موج الدموع

لموت فارسنا الشجاع

نسيم النصر طنطاوى

أمين قلب أوطانى

أقوى سيف لمصر

اجتث آفة العصر

أخضر الثوب والقبر

فى الحرب منذ الصِغر

فى السماء وسيناء

أطفأ جهنم الحرائق

يصعق رقاب الأعداء

أشد مِن ماس الكهرباء

وبشعبى أحن الرحماء

مشير جيش العرب

طنطاوى أسدنا الجليل

دمر الخائن والذليل

أهو حفيد قاهر المغول

                                                                 عبداللطيف أحمد فؤاد  

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