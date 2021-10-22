بريد الوطن .. المشير طنطاوي

فى حقلى البار البديع

أجالس زهر الربيع

فينطفئ حولى الصباح

ويستأسد حزن الرياح

وكل الخلائق تنوح

لرحيل مشير النجاح

وهاجمنا موج الدموع

لموت فارسنا الشجاع

نسيم النصر طنطاوى

أمين قلب أوطانى

أقوى سيف لمصر

اجتث آفة العصر

أخضر الثوب والقبر

فى الحرب منذ الصِغر

فى السماء وسيناء

أطفأ جهنم الحرائق

يصعق رقاب الأعداء

أشد مِن ماس الكهرباء

وبشعبى أحن الرحماء

مشير جيش العرب

طنطاوى أسدنا الجليل

دمر الخائن والذليل

أهو حفيد قاهر المغول

عبداللطيف أحمد فؤاد

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