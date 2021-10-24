بريد الوطن .. حل مشكلة سكان عين شمس مع النقل العام يا محافظ القاهرة

نعانى نحن سكان منطقة عين شمس من اختفاء بعض خطوط النقل العام، خاصة بعد كثرة شركات نقل الركاب الجماعى والميكروباصات، فهناك خطوط للهيئة تم إلغاؤها نهائياً، وشركات النقل الجماعى باعت واشترت فى الركاب، الذين أصبحوا يتكدسون فى انتظار وسيلة مواصلات تقلهم، ففى عين شمس الشرقية لا يوجد خط للهيئة من عين شمس الشرقية إلى مدينة نصر والقاهرة الجديدة ماراً بشارع الطيران عند التأمين الصحى وشارع مصطفى النحاس، يحدث هذا مع دخول المدارس وزحمة المواصلات والأماكن الحيوية والمهمة وتكدس المواطنين، نناشد السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة التدخل لوضع حد لمعاناة الركاب، وعدم تركهم فريسة لشركات النقل الجماعى.

أحمد النمر

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com