بريد الوطن ..«الانتحار».. ظروفه وأسبابه وعلاجه

نرى ونسمع كثيراً عن كثرة حالات الانتحار هذه الأيام فى الصحف والمجلات، وأغلب هذه الحالات من الشباب من الجنسين.. وهى من أكثر المشكلات الإنسانية التى نالت قدراً كبيراً من البحث والمناقشة، وقد اعتبر الفلاسفة اليونانيون وعلى رأسهم «كاليس» الانتحار عملاً غير أخلاقى يضر بالمجتمع والعائلة.. واهتم علماء النفس والطب النفسى بمشكلة الانتحار، حيث تبين أن الانتحار هو عدوان موجه نحو الذات، لأن الشخص لا يستطيع لسبب ما أن يوجه عدوانيته باتجاه المجتمع، أو باتجاه شخص آخر، وهو يعرف أن هذا الفعل يصل إلى هذه النتيجة، أى الموت، وقد يكون جو البيت المحطم من أهم الأسباب المؤدية إلى الانتحار، ومن المعلوم أن القانون المصرى لا يعاقب على الانتحار ولا على الشروع فيه، وبعض الفقهاء علل ذلك بأن المنتحر يعتدى على حياته هو، لا حياة غيره، فلا مبرر للعقاب، وقد أرجع الدكتور رمسيس بهنام، أستاذ القانون العالمى، العلة فى عدم العقاب على الانتحار من كون المنتحر شخصاً زاهداً فى الحياة أصلاً، فلا جدوى من عقابه، لأن من أراد الموت لن يخشى ألم العقوبة، ويمكن فى نهاية حديثنا أن نتبين أن إقدام الشباب على الانتحار لا يأتى من فراغ، بل تتعدد العوامل، وأهمها الكوارث المالية، والفشل العاطفى.

سامح لطفى هابيل

محامٍ بالنقض - أبوتيج

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