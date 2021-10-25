«قومي المرأة» يسلم مساعدات الشتاء للقرى الأكثر احتياجا في المنيا

سلّم المجلس القومي للمرأة بالمنيا، عدداً من المساعدات للقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، تزامنا مع حلول فصل الشتاء، وذلك ضمن خطة المجلس لتقديم كافة سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذاً لخطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وحرصا على تحقيق الأهداف المطلوبة وللوصول لكافة الفئات المستهدفة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بتوفير كافة سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية بنطاق القرى الأكثر احتياجا، للتأكد من وصول الدعم للمستحقين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال أبوسمره مقررة المجلس القومي للمرأة بالمنيا، في بيان صحفي، اليوم، استمرار جهود المجلس في تنظيم قوافل المساعدات والتي تشمل تقديم السلع والمواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن أعمال المجلس القومي للمرأة، تشمل العديد من الجوانب التي تهدف لتقديم الدعم للسيدات بالقرى الأكثر احتياجات، بالإضافة لتنظيم العديد من الندوات بمختلف المجالات لرفع مستوى الوعي الثقافي والفكري بقرى محافظة المنيا.

قوافل تنظيم أسرة للحد من الزيادة السكانية بأبو قرقاص ومغاغة

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنفيذ قوافل طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرى مركزي أبوقرقاص ومغاغة، ضمن خطة الدولة لتقديم الخدمات الطبية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولكافة فئات المواطنين في أماكنهم، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية نفذت قوافل طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرى «عطف حيدر، سلاقوس، مفوز طيبة»، بمركز العدوة خلال الفترة من 12 الى 14 أكتوبر الجاري، كما تم تنفيذ الأعمال بقرى «بنى موسى والخياري وبنى عبيد»، بمركز أبو قرقاص خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأشارت الدكتورة وفاء بدوى مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم تنفيذ قافلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرى مركز العدوة حيث أسفرت فعاليات القافلة عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية لـ1271 منتفعة منها 416 جدد و855 مترددا و صرف 1303 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بالإضافة إلى تقديم مشورة لـ 1271 سيدة ومتابعة حمل لعدد 18 سيدة و 8 حالة سونار وعدد 27 حالة كشف نساء، مشيرة إلى تنفيذ قافلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرى بنى موسى و الخياري وبنى عبيد بمركز أبوقرقاص، حيث أسفرت فعاليات القافلة عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 2363 نتفعة منها 448 جدد و1895 مترددا وصرف 2430 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بالإضافة إلى تقديم مشورة لـ 2565 سيدة ومتابعة حمل لعدد 7 سيدة و 18 حالة كشف نساء .