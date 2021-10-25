الآثار تبدأ ترميم متحف الجزيرة بأسوان بعد إغلاقه 10 سنوات

بدأت وزارة السياحة والآثار، إعداد الدراسات اللازمة للبدء في مشروع ترميم وتطوير وإعادة تأهيل متحف الجزيرة بأسوان، تمهيدا لافتتاحه بعد إغلاقه لمدة تصل لأكثر من 10 سنوات.

تطوير سيناريو العرض المتحفي والموقع العام والحديقة المحيطة بالمتحف

وأوضح العميد هشام سمير مساعد الوزير للشؤون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية، أنّ المشروع يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الوزراة للمواقع الأثرية والمتاحف بمختلف محافظات الصعيد وعلى رأسها الأقصر وأسوان، مؤكدا أنّ المشروع لن يقتصر على ترميم المبنى فقط، بل سيشمل تطوير سيناريو العرض المتحفي والموقع العام والحديقة المحيطة بالمتحف، وتطوير منظومة الخدمات داخل المتحف وبالموقع العام حوله.

وأشار الدكتور على عمر، إلى أنّ لجنة سيناريو العرض المتحفي تفقدت المتحف للوقوف على حالته الراهنة، وتعمل حاليا على اختيار القطع التي سيتم عرضها بالمتحف وجرى التوافق على مجموعة كبيرة منها بشكل مبدئي، لافتا إلى أنّ القطع التي سيتم عرضها ستضم أهم الاكتشافات الأثرية بأسوان وتاريخ جزيرة الفنتين لتستعرض تاريخ إقليم أسوان في العصور المصرية القديمة.

وأوضح الدكتور محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي أنّ مشروع التطوير يشمل تطوير منظومة الإضاءة داخل المتحف والمنطقة المحيطة، إلى جانب تزويده بمنظومة تأمين شاملة.

نقل قطع من المخازن الأثرية إلى متحف أسوان

ومن جانبه، قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إنّه من المقرر نقل مجموعة من القطع من المخازن الأثرية والمتحفية من أسوان وكوم امبو والمتحف المصري بالتحرير لعرضها بالمتحف عند افتتاحه، بما يضمن إثراء المجموعة المتحفية التي سيضمها المتحف.

وأضاف أنّ مشروع التطوير سيشمل المبني الرئيسي للمتحف والذي يعد مبني تاريخي حيث تعد واجهته أثرية، إضافة إلى تطوير العرض المتحفي بالملحق (Annex) وهو المبنى المفتوح حاليا للزيارة، ويضم القطع الأثرية التي اكتشفتها البعثة الأثرية الألمانية العاملة بجزيرة الفنتين منذ عام 1969 وحتى الآن.

تطوير خدمات الزائرين بمتحف أسوان

واستطرد قائلا أنّه سيتم كذلك تطوير خدمات الزائرين بالمتحف عن طريق تطوير دورات المياه، وتوفير كافتريات وبازارات لبيع التراث الأسواني، وتوفير مقاعد ومظلات وسلات للقمامة، الأمر الذي يعمل على تحسين تجربة الزيارة لديهم، إضافة إلى استغلال حديقة المتحف والمسطحات الخضراء الموجودة وسط الصخور لتصبح مكانا ترفيهيا للزوار ومنطقة للجذب السياحي بعد تطويرها، كما سيتم عرض مجموعة من المقتنيات الأثرية الثقيلة بها.

يذكر أنّ متحف الجزيرة بأسوان أنشأ عام 1898م في الجزء الشرقي من جزيرة الفنتين، وصمم في البداية ليكون استراحة للمهندس الإنجليزي السير ويليام ويكلوكس الذي صمم خزان أسوان، وبعد الانتهاء من المشروع عام 1912 تم تحويل المبنى لمتحف وافتتاحه رسميا عام 1917.

ويعد هذا المتحف واحدا من أهم وأقدم المتاحف الإقليمية في مصر، وفيما بين عامي 1991 و1993 تم إنشاء جزء ملحق بمبني المتحف (Annex) ليضم نتاج حفائر البعثة الألمانية العاملة بالموقع.