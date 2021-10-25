خبير عن الطرق الحديثة لترميم الآثار: تحتاج إلى خبرات ومواد معينة

في تصريح تلفزيوني ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الدولة المصرية كانت ترمم الآثار منذ أكثر من 60 عاما بمواد مثل الأسمنت والجبس، أضرت بها، موضحًا: «بدأنا مشروع إنقاذ كامل، وكان الفضل للتماثيل الأربعة في ميدان التحرير، وظهرت لنا مشكلة الرطوبة والأملاح والتكلس».

وأكد «وزيري»، أن حادث سقوط الرفرف الخشبى لقبة وضوء مسجد السلطان حسن مؤخراً، كان جرس إنذار للمسئولين قبل فوات الأوان للنظر فى أحوال الآثار المصرية وخاصة الإسلامية منها.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية، إن هيئة الآثار المصرية تدفع ثمن الإهمال الذي دام أكثر من 60 عاما، بعد أن استخدم في الترميم أدوات وخامات كالأسمنت والجبس غير المناسبين لعملية الترميم، مما تسبب في خطر كبير أخفى تفاصيل الأثر وغير الطابع التاريخى، موضحًا: «بدأنا مشروع إنقاذ كامل، وظهرت لنا مشكلة الرطوبة والأملاح».

المشكلة الزمنية للترميم

وتعليقا على تصريح الدكتور مصطفى وزيري، أوضح عبدالرحيم ريحان، خبير الآثار لـ«الوطن»، أن بعض المقتنيات الآثرية تحتاج إلى ترميم، في حين أن هناك آثارا قد تسقط فجأة ودون سابق إنذار، ليكتشفوا عقب وقوعها أن سقوطها كان نتيجة العوامل الجوية والتعرية.

وأكد «ريحان»، أن الخسائر الناتجة عن هذا الأمر لا تقدر بأى ثمن ولا يمكن تعويضها، وتؤثر بشكل كبير على النسيج العمرانى التراثى ليس فقط للآثار وإنما للمناطق المحيطة بها، مشير إلى أن بعض الخسائر تفرض على الأفراد الحفاظ على مبانيهم القديمة، لتتحول فكرة الترميم لديهم إلى إعادة البناء وإنشاء مبنى جديد بالكامل بدلاً من الحفاظ على القديم.

طرق الحفاظ على الأثر مدة أطول

وأضاف خبير الآثار، أن العناية الخاصة والكبيرة بالأثر تحتاج إلى خبرات متميزة لاختيار المواد المستخدمة للترميم فقبل البدأ في عملية الترميم هناك بعض الخطوات الأساسية مثل الدراسة الدقيقة للأثر ليكون بنفس خواص ومواصفات المواد الاصلية.

وأكمل بالإضافة إلى تسجيل وتوثيق ظروف الأثر نفسه من حيث تاريخ العوامل المؤثرة فى ثبات وصلاحية المنشأ، ودراسة الشروخ وحركة المنشأ ومظاهر التدهور ودراسة المبانى غير الأثرية التى أضيفت للمنشأ، مستخدمين التصوير الفوتوجرافى والمسح الضوئى والراداري.

وكانت وزارة الآثار أشادت بدور المرممون والأثريون في إنقاذ 29 تمثالا في معبد الكرنك، بعد أن أعطت الوزارة إشارة للبدء في ترميم طريق الكباش، الذي سيتم افتتاحه في شهر نوفمبر القاده لإظهار محافظة الأقصر للعالم في شكل أفضل.