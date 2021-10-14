داوود حسين في حفل افتتاح مهرجان الجونة: سمير غانم أفضل ممثل كوميدي

قال الفنان الكويتي داوود حسين، إن الفنان الراحل سمير غانم أفضل ممثل كوميدي مصري بالنسبة له.

وأضاف الفنان الكويتي، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، أن جمال مهنة التمثيل أن الممثل يستطيع التنويع ويتنقل بين شخصيات مختلفة، موضحا أنه يمثل من سنة 1977، وقدم خلال تلك الفترة العديد من الشخصيات التي تنقل بينها.

وأشار إلى أنه لا يتذكر أول شخصية قدمها في مسيرته، لكنه يتذكر جيدا أخر فيلم مصري شاهده كان «وقفة رجالة».

وكان قد رحل الفنان الكوميدي سمير غانم عن عالمنا منذ أشهر، ومن بعده رحلت زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

تفاصيل انطلاق المهرجان

كان مهرجان الجونة السينمائي، تعرض لأكثر من أزمة خلال الأيام الماضية إلا أنها لم تؤثر على استمرار المهرجان، أولها الخلاف بين الفنانة يسرا، وانتشال التميمي، مدير المهرجان، بعد تصريح الأخير عن عدم تكريمها في المهرجان، الأمر الذي ردت عليه الفنانة يسرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذا التصريح غريب، ولم يكن له أي داع، إلا أن هذه الأزمة انتهت بعد ظهورهما معًا في المهرجان، والتصريحات الطيبة المتبادلة.

حريق قاعة مؤتمرات مهرجان الجونة

الأزمة الثانية هي حريق اندلع في قاعة المؤتمرات، وجرى الاستعانة بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وبالفعل جرى السيطرة على الحريق، وانتهاء هذه الأزمة، بعد أن استطاع العمال إعادة القاعة إلى وضعها الطبيعي في أقل من 24 ساعة، وأعلن المهندس نجيب ساويرس، انتهاء الأزمة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث نشر صورة للقاعة، وعلق عليها قائلا: «هي فين الحريقة دي!»

وانطلق فعاليات حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.