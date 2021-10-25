ماذا تفعل لو ظهر على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع كود «error 204»؟

يبحث عدد كبير من مشتركي الكهرباء من أصحاب العدادات مسبوقة الدفع أو الكودية أو الذكية التي يطلق عليها «أبو كارت» عن كيفية التعامل مع «الأكواد» أو العلامات التي تظهر علي شاشة العداد وتؤدي إلى أعطال خاصة بعد تنفيذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطتها لاستبدال 33 مليون عداد تقليدي بأخرى مسبوقة الدفع.

وبعد أن وصل العدادات مسبوقة الدفع التي جرى تركيبها بشركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات ما يقرب من مليون و850 ألف عداد.

برنامج الشحن الموحد للعدادات مُسبقة الدفع أو الكودية داخل فروع الشركات

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، إنه بعد تطبيق شركات توزيع الكهرباء الـ(9) التابعة لها على مستوى جميع المحافظات برنامج الشحن الموحد للعدادات مُسبقة الدفع أو الكودية داخل فروع الشركات المختلفة بدأت تظهر على شاشة العدادات بعض الأكواد عند وجود خطأ أو عيب وهو ما يترتب عليه وجود خلل بالعداد وعدم تفاعله مع كارت الشحن الخاص به كما ننشر كيفية الحل.

رفع للعداد وتصفيره بكارت إعادة تهيئة

أشار المصدر لـ«الوطن» إلى أنه عند ظهور كود «error 204» على شاشة العداد الخاص بالمشترك فأنه يجرى عمل رفع للعداد ثم تصفير العداد بكارت إعادة تهيئة وكارت المصنع ثم يتم تركيب العداد بعد الإصلاح «إعادة تهيئة» والموجودة ضمن وظائف مشتركين وذلك بالتواصل مع المركز الرئيسي لتنشيط الأيقونة على حساب أحد المستخدمين ومنها يجرى الحفظ على كارت المشترك بعد مسحه ويوضع الكارت بالعداد.

في حال وجود رصيد للمشترك يجرى وضعه كدفعة مقدمة من حساب مراجع الإيرادات

وأكد المصدر أنه في حال إذا كان للمشترك رصيد بالعداد أو شحنة على الكارت لم يجرى وضعها بالعداد توضع بعد ذلك كدفعة مقدمة من حساب مراجع الإيرادات.