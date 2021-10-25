تحويل طالبة للجنة الانضباط بعد تعدي والدها على مدرسة ببورسعيد

أعلن مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، أنه تم اتخاذ إجراء ضد طالبة بمدرسة «السيدة خديجة» للتعليم الأساسي ببورسعيد، بعد أن استدعت والدها بادعاء إنه تم ضربها داخل المدرسة، وبدوره استدعي آخرين وهاجموا المدرسة باستخدام الأسلحة البيضاء، منها السيوف والمطاوي.

تحرير محضر ضد ولي الأمر لتعديه على المدرسة بالمطاوي

وأوضح المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإبلاغ الشرطة ضد ولي الأمر، وتحويل الطالبة للجنة الانضباط، حيث ستنعقد جمعية عمومية للمدرسة، ليتم فيها اتخاذ إجراء حيال الواقعة، قد يصل إلى الفصل، بخلاف الإجراء القانوني ضد ولي الأمر.

وأضاف المصدر أن الواقعة حدثت أمس الأحد، حيث تشاجرت الطالبة مع إحدى زميلاتها، وقامت الاخصائية الاجتماعية بالفصل بينهما، لكن الطالبة اتصلت بوالدها، وادعت أن زميلتها والمعلمين ضربوها، فجاء الأب إلى المدرسة وألقى الطوب على العاملين بفناء المدرسة، ثم عاد مرة أخرى ومعه آخرون بحوزتهم أسلحة بيضاء، وحطموا هاتف أحد المدرسين، وأصابوا عدداً من العاملين بالمدرسة، التي تضم مراحل رياض الأطفال والابتدائى والإعدادي.

المعلمون يدلون بأقوالهم حول أحداث الواقعة بالكامل

وأشار إلى أنه تم على الفور استدعاء الشرطة، التى تعاملت مع ولي أمر الطالبة ومرافقيه، الذين قاموا بمهاجمة المدرسة، وأدلى عدد من المعلمين بأقوالهم في محضر الشرطة، بشأن أحداث الواقعة بالكامل، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، انتقل العجمي فرح، مدير إدارة جنوب بورسعيد التعليمية، على الفور، إلى المدرسة محل الواقعة، واطمأن على انتظام الدراسة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالبة ووالدها، فيما شهد محيط المدرسة تواجداً أمنياً من قسم شرطة الضواحي، اليوم الاثنين.

«باهي» يتفقد مدرسة «السيدة خديجة» للاطمئنان على انتظام الدراسة

من جانب آخر، تفقد الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، مدرسة السيدة خديجة الأساسية، بصحبة قيادات التعليم والموجهين العموم.

وأكد وكيل الوزارة أن الزيارة هدفت إلى الاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة، ومتابعة تنفيذ نشرات النقل، والعمل بنظام التطوع لسد العجز بين صفوف المعلمين.

ووجه «باهي» الشكر للعاملين بالمدرسة على التزامهم وحرصهم على إنجاح المنظومة التعليمية، وكذلك الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لاهتمامهم ودعمهم الدائم للعملية التعليمية ببورسعيد.