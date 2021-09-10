ضبط شخص يتاجر في الأسلحة البيضاء عبر «السوشيال ميديا» بالغربية

وردت معلومات وتحريات من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتؤكد قيام «أحد الأشخاص» بنشر مشاركات عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تتضمن الترويج لبيع الأسلحة البيضاء للراغبين بمقابل مادى.

وأسفرت التحريات الفنية عن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه مقيم بمحافظة الغربية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة، وأنه المسؤول عن إدارة عدد 5 صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وقناة على تطبيق «تليجرام» يقوم من خلالهم بالترويج لنشاطه الإجرامي، كما عثر بحوزته على عدد 62 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأنواع والأحجام.

الاتجار في الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات والضبط وقيامه بالاتجار في الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد تحقيق مكاسب مالية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».