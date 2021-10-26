بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 26-10-2021 في مصر

يتابع العديد من الأشخاص أسعار بورصة الدواجن بشكل يومي نظرا لاستخدامها في العديد من الأطعمة والوجبات، وشهدت الأسعار استقرار خلال اليومين الماضية دون تغيير بسبب زيادة المعروض، وانخفاض أسعار العلف.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر الحالي، وفقًا لشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وأوضح الدكتور سيد العزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم، تراوح بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم، تراوح بين 44 إلى 44.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 46 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 44 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، ويباع البيض البلدي في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 55 إلى 60 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الإثنين، على النحو التالي:

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 39.5 جنيه.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 37 جنيهًا.

- سجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه اليوم نحو 70 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 30 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 52 جنيهًا.