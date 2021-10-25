المتحدث العسكري: تدريبات مع دول باختلاف العقائد القتالية ونظم التسليح

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إنه بالرغم من وجود جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، إلا أن القوات المسلحة المصرية استطاعت القيام بـ35 تدريبا مشتركا وعابرا خلال 2021، الذي لم ينته بعد، «إحنا هنا بنتكلم عن ضعف التدريبات التي تمت العام الماضي»، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

«حماة الصداقة» آخر التدريبات المشتركة

وأضاف «عبد الحافظ»، أنه كان آخر التدريبات هو التدريب المصري الروسي «حماة الصداقة»، وأيضًا التدريب الجوي المصري اليوناني، والتدريب المصري السوداني، وكان أبزرها الفترة السابقة تدريب «النجم الساطع»، الذي تم في شهر سبتمبر بمشاركة 21 دولة وأكثر من 4700 مقاتل، «إحنا بنتكلم في عدد من المقاتلين من الدول المختلفة الصديقة والشقيقة على اختلاف اللغة واختلاف العقيدة القتالية واختلاف نظم التسليح».

وتابع المتحدث العسكري: «الكفاءة القتالية العالية والخبرة القتالية العالية لأبطال القوات المسلحة المصرية وحدت المفاهيم لتنفيذ المهام ومجابهة عدو واحد وده ظهر في آخر يوم في فعاليات التدريبات المشتركة في الرماية بالذخيرة الحية في تدريبات النجم الساطع».