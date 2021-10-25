المتحدث العسكري: امتلاك قوة الردع رسالة اطمئنان للشعب المصري

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة المصرية مستمرة في مجال التسليح، وتعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث جميع الأفرع الرئيسية، وتطوير وتحديث -على وجه خاص- القوات البحرية، الأمر الذي يعظم من قدرات القوات البحرية على منع أعمال التسلل والتهريب عبر السواحل المصرية وغيرها من المهام الجليلة التي تقوم بها القوات البحرية.

الفرد هو الركيزة الأساسية لنجاح استراتيجية التطوير

وأضاف «عبد الحافظ»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تطوير قدرات القوات يأتي ضمن استراتيجية شاملة نحدد فيها جميع الأفرع، «لكن التأهيل والتطوير والتحديث للفرد المقاتل هو الأساس، باعتبار الفرد هو الركيزة الأساسية لنجاح استراتيجية التطوير التي تقوم بها القوات المسلحة، عشان كده كل ما سبق وكل اللي إحنا قولناه إن التطوير ده يضمن امتلاك القوات المسلحة لقوة الردع، ودي حاجة مهمة جدا كرسالة اطمئنان للشعب المصري».

جيل بيسلم جيل

وعن قيام خريجي الكليات العسكرية اليوم بعمل رسم لسلاح الردع، قال «الردع رسالة قوية للشعب المصري، زملاؤنا من خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، يقومون بمحاولة استعراض اللي وصلهم من تدريب ومن تأهيل في الفترة اللي قضوها في القوات العسكرية والمعهد الفني عشان يبعتوا رسالة اطمئنان مش بس للأهالي اللي موجودين لكن للشعب المصري كله إن فيه جيل بيسلم جيل، فيه تقليد عسكري مهم جدًا، وهو تسليم وتسلم القيادة، دي رسالة وعلاقة القوات المسلحة، جيل بيسلم جيل.. راية مرفوعة ومنتصرة، والجيل القادم ياخد منهم العهد والمسؤولية».