المتحدث العسكري: الجيش والشرطة جناحا الأمن.. والجميع قدم تضحيات

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية، يُعدان جناحي الأمن للدولة المصرية، فهما الجهتين الذين يرسلوا رسائل اطمئنان للشعب المصري، موضحًا أننا وصلنا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ، بعد تضحيات من القوات المسلحة والشرطة والشعب المصري كله، وذلك خلال تصريحات تليفزيوينة.

واضاف «عبد الحافظ»،: «الكل الحقيقة بذل جهود عديدة، اللي بذل روحه، واللي لحد النهاردة بيتعالج من إصابات، كل دول دفعوا ثمن غالي أوي، عشان نوصل لجني ثمار إن احنا فيه جهود تنمية وتطوير، وفيه مشروعات تنمية شغالة، فيه فرص عمل تفتح في مجالات كثيرة، وفيه خبرات من هذه المشروعات».

وتابع المتحدث العسكري: «إحنا مرينا بفترة صعبة جدًا، فترة الحرب على الإرهاب، ويمكن كان على التوازي منها، كان لازم يبقى فيه حرب ثانية، وهي معركة التنمية الشاملة، والقوات المسلحة قامت بالمعركتين على التوازي، مع المهام الأخرى، سواء مهام التدريب أو حماية الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجة».