السيسي يوصي خريجي الكليات العسكرية بإعداد الجنود: نخلي بالنا منهم

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خريجي الكليات العسكرية، بالاعتناء بأنفسهم وبمن يحملوا مسؤوليتهم أثناء أداء الخدمة العسكرية، متابعا: «بييجي معاك ابننا وابن من أبناء مصر يقعد في الجيش سنة واتنين وتلاتة، وبالتالي إحنا مسؤولين أمام ربنا سبحانه وتعالى نجهزهم ونخلي بالنا منهم ونحفظهم ونعدهم الإعداد الجيد للمهمة اللي مقبلين عليهم، دي مهمة خطيرة جدا إنك تبقى مسؤول عن إعداد إنسان، لو ما انتبهتش حياته تبقى في خطر، دي مهمة كبيرة».

الرئيس للخريجين: الانتباه للأحداث المحيطة بكم أمر مهم

وأضاف الرئيس خلال حفل حضوره حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الكليات العسكرية: «عشان تقدر توعي غيرك لازم تكون واعي أوي، ومطلوب تكون منتبه للأحداث المحيطة بيك عشان تبقى فاهم كويس، ده مهم دلوقتي علشان الحروب الجديدة، الجيل الرابع والخامس التعامل بقى بسلاح تاني، وهو الفهم والوعي الحقيقي، بعيدا عن الجهل والتجهل والوعي الزائف».

وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعيين خريجي دفعات 115 حربية، و72 بحرية، و88 جوية، و49 دفاع جوي، والدفعة 114 حربية حاملي المؤهلات العليا، والدفعة 50 معهد فني برتبة الملازم تحت الاختبار، والدفعة 58 فنية عسكرية والدفعة الأولى من الحاصلين على الدراسات العليا تحت الاختبار طبقا درجاتهم العلمية، اعتبارا من 30 يونيو 2021.