تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجع جماعي لكافة مؤشراتها خلال جلسة اليوم الإثنين، 25 أكتوبر 2021، ثاني جلسات السبوع وسط أحجام تداول ضعيفة وانخفاض رأس المال السوقي بضغوط بيعية من المؤسسات الأجنبية والمحلية، ليصل إلى 738,5 مليار جنيه.

أداء المؤشرات الرئيسية لـ البورصة المصرية

هبط المؤشر الرئيسي لـ البورصة، EGX 30، ليصل إلى مستوى 11,122 نقطة بنسبة تراجع 0.55%، فيما نزل المؤشر السبعيني للشركات الصغيرة والمتوسطة، EGX 70 EWI، إلى مستوى 2,295.5 نقطة بنسبة انخفاض 5.7%، وكذلك سجل المؤشر المئوي تراجع بنسبة 4.5% ليصل إلى مستوى 3,265.7 نقطة، والمؤشر الخمسيني هبط بنسبة 4.6% ليصل إلى 2,091.1 نقطة.

بلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم المقيدة بـ البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم، حوالي 1,171 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 382,4 مليون سهم، بواقع تنفيذ نحو 35 ألف صفقة، لعدد 197 شركة ارتفعت من بينها 19 شركة مقابل انخفاض أسهم 115 شركة، فيما لم يتغير اتجاه 63 سهم.

غياب المستثمرين العرب عن جلسة اليوم

وسيطر الأجانب على 68.39% من إجمالي التعاملات، فيما استحوذ المصريون على 31.61%.

واستحوذت المؤسسات على الحصة السوقية بالكامل، بنسبة 100%.

مستثمري البورصة يعلقون الآمال على الطروحات الجديدة

شهدت البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي أكبر طرح في تاريخها، على حد تعبير رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وهو طرح شركة «إي فاينانس» للتكنولوجيا المالية، ويتميز ذلك الطرح بالابتكار فالقطاع الذي تنتمي له الشركة يعد من القطاعات الحديثة نسبيًا، بجانب أن الشركة تندرج تحتها العديد من الشركات الأخرى الناجحة ذات الملاءة المالية العالية والتي من المتوقع أن يتم طرح شركتين تابعتين خلال الشهور المقبلة.

وحقق السهم انتباهه لدى المتعاملين بأسواق المال إلى الفرص الاستثمارية القوية بطرح «إي فاينانس» في البورصة، والتي فتحت شهية المستثمرين منذ أول يوم تداول، محققة مكاسب قوية فاقت نسبتها 57% من قيمة السهم الذي تم طرحه بقيمة 13.98 جنيه ليصل إلى حدود الـ 23 جنيه بآخر جلسة تداول.