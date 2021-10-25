اتحاد العمال: إلغاء الطوارئ سيساهم بشكل كبير فى تشجيع الاستثمار

ثمن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، أنه باسم الـ28 نقابة عامة، وكل المؤسسات الاجتماعية والثقافية التابعة للتنظيم النقابي، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، إلغاء حالة الطوارئ في البلاد، وإلغاء مدها مجددا.

القرار يؤكد الاستقرار الأمني

وقال حسن شحاتة، الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان، اليوم، إن «الاتحاد العام»، الذي يمثل أكثر من 25 مليون عامل «حجم قوة العمل في مصر»، يرى أن هذا القرار، يؤكد الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد، الذي انعكس بالإيجاب على خطة التنمية التي تنفذها الدولة المصرية في كل المجالات، والتي يراها العالم أجمع في مشروعات عملاقة توفر فرص العمل، وتخدم عملية التنمية ومناخ الاستثمار، وكذلك إستراتيجيات ومبادرات تحفظ حقوق الإنسان، وتحمي العامل من كل التحديات التي تواجه عالم العمل والعمال، مؤكدا أن عمال مصر على العهد في الإستمرار في مساندة الدولة لمواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية.

قرار إلغاء الطوارئ

وأشاد مجدى البدوي نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإلغاء حالة الطوارئ بعد 40 سنة من تطبيقها في مصر.

وأكد البدوى، في بيان، أن إلغاء الطوارئ، سيساهم بشكل كبير فى تشجيع الاستثمار الاجنبى، على توطين استثماره داخل مصر، خاصة وأن الدولة المصرية، استطاعت خلال الفترة الماضية، إنشاء بنية تحتية ضخمة لتشجيع الاستثمار الداخلى والخارجى، على إنشاء صناعات متعددة، وفى أماكن متفرقة داخل مصر.

وشدد البدوى، على أن توطين الاستثمار الاجنبي داخل مصر، سيساهم بشكل كبير فى توفير فرص عمل للشباب، وبالتالى تقليل نسبة البطالة، بالإضافة إلى تقليل نسبة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

وأضاف البدوى، أن عمال مصر سيكونوا داعمين للدولة المصرية، فى بناء اقتصاد جديد، من خلال ثورة صناعية يعم من خلالها الخير على الجميع.