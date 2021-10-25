نقيبا المعلمين والبيطريين يشيدان بقرار إلغاء مد حالة الطوارئ

أكد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بإلغاء مد حالة الطوارئ، تتويج لجهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

إلغاء حالة الطوارئ

وأكد الزناتي، أن الجمهورية الجديدة، التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حققت نجاحات كبيرة، ممتدة لكل المجالات التنموية وكسر شوكة الإرهاب، ويتحقق اليوم إنجاز جديد بإنهاء حالة الطوارئ، وهي رسالة للعالم أجمع، بأننا بلد الأمان، وأن المصريين قادرين على تخطي الصعاب وصناعة مستقبل أفضل، وكتابة التاريخ من جديد لوطن رايته مرتفعة خفاقة، قادرة على حماية استقرارها وأمنها.

نقيب المعلمين

وأشاد نقيب المعلمين بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى أنهى سنوات من حالة الطوارئ فى البلاد، التى كانت ضرورة ملحة فى أوقات عصيبة مرت على الوطن، استطاع خلالها الرئيس، المرور بالدولة من بين عواصف عاتية، وتصدى حاسم للإرهاب، حتى وصلنا لهذه اللحظة التاريخية، التى تؤكد للعالم أجمع، أننا بلد الأمن والأمان.

ووجه نقيب المعلمين، التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة، فداء للوطن واستقراره، حتى وصلنا لهذا اليوم العظيم، بقرار الرئيس إنهاء حالة الطوارئ.

نقيب البيطريين

وقال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إن إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ حوالى 40 عاما، يؤكد أن الوضع اقتصاديا وأمنيا أصبح مستقرا، ولا يحتاج إلى مد حالة الطوارئ، وانعكاسات لقوة وثبات الدولة المصرية، نحو استكمال مسيرتها نحو التنمية.

وأوضح سليم، أن إلغاء الطوارئ سيساهم بشكل كبير فى تشجيع الاستثمار الأجنبى على توطين استثماره فى مصر، خاصة بالتزامن مع ما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية من إنشاء بنية تحتية ضخمة، لتشجيع الاستثمار الداخلى والخارجى، والتوسع فى إنشاء صناعات متعددة وفى أماكن متفرقة داخل مصر.

وأشاد نقيب الأطباء البيطريين، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة، لافتا إلى أنه يُعد انعكاسا لما حققه الرئيس من انجازات فى ملف الحرب ضد الإرهاب، بالتزامن مع مسيرة التنمية على مستوى الجمهورية.