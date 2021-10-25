أستاذ استشعار عن بعد يكشف سبب ارتفاع درجة حرارة الأرض

كشف الدكتور هشام العسكري، أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة شابمان بالولايات المتحدة، عن سبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، مشيرا إلى أن كوكب الأرض عندما يتنفس ويخرج الأشعة تحت الحمراء للغلاف الجوي، تقوم الملوثات التي يتسبب فيها الإنسان والانبعاثات الحرارية المتزايدة باعتراض هذه الأشعة، وذلك خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN».

درجة حرارة الأرض كان يفترض أن ترتفع درجتين خلال القرن الحالي

وأضاف «العسكري»، أن درجة حرارة الأرض كان يفترض أن ترتفع درجتين خلال القرن الحالي، وهو متوسط للكرة الأرضية على مدار الـ80 عاما المقبلة بالعالم أجمع وليس في مصر فقط، كما أن درجة حرارة الأرض الآن زادت عن درجة مئوية، والسيناريوهات الموضوعة كانت تفترض أن تركيز ثاني أكسيد الكربون لا يتعدى 400 جزء في المليون من تركيب الغلاف الجوي بنهاية القرن، بينما الآن أصبح تركيز ثاني أكسيد الكربون 410 جزء في المليون.

معندناش رفاهية نفرط في كوب مياه واحد

من ناحية أخرى، أوضح أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة شابمان بالولايات المتحدة، أن حصة مصر من مياه النيل التي تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويًا هي أقل بكثير مما تستحقه مصر، «معندناش رفاهية نفرط في كوب مياه واحد»، مشددًا على ضرورة زيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه ومحدودية الموارد المائية وخطورة الزيادة السكانية، كما أن إثيوبيا تتخذ قرارات أحادية وغير مبررة وهناك تسارع في استكمال السد، والإعلان عن الملء الثاني للسد دون إخطار وبشكل مفاجئ، ولم تنجح في عملية الملء الثاني للسد.