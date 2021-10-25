ارتفاع جرام الذهب 5 جنيهات في التعاملات المسائية بسوق الصاغة

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، بمقدار 5 جنيهات، مقارنة بالتعاملات الصباحية، إذ تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 896 جنيه و898 جنيها، فيما سجل العيار نفسه في بداية التعاملات الصباحية، أسعارا تتراوح بين 891 جنيه كأقل سعر و896 جنيه للجرام.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر شعبية في مصر) سجل في التعاملات المسائية أسعارا تتراوح بين 784 جنيه للجرام كحد أدنى للأسعار و786 جنيه للجرام كحد أعلى.

الجنيه الذهب يتراوح بين 6272 و6288 جنيها

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل بين 672 جنيها و674 جنيها في التعاملات المسائية، مقارنة بـ667 جنيها و669 جنيها للجرام الواحد، في الوقت الذي سجل سعر أونصة الذهب أسعار تراوحت بين 27.866 ألف جنيه و27.937 ألف جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب أسعارا تتراوح بين 6272 و6288 جنيها، وأخيرا تراوح سعر كيلو الذهب بين 896 ألف جنيه و898 ألف جنيه للكيلو.

استمرار حالة التذبذب في الأسعار عالميا ومحليا

وتوقع «نجيب» استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب عالميا ومحليا، نظرا لطبيعة المعدن النفيس المتقلب الذي يتأثر مع التغير في مؤشرات الدولار الأمريكي أو رفع أسعار الفائدة في البنوك المركزية في العالم أو إقبال المستثمرين على شراء الذهب أو التراجع عن الشراء.

كانت أسعار الذهب سجلت استقرارا على مدار اليومين الماضيين السبت والأحد نظرا لتعطل أغلب البورصات العالمية عن العمل وبدأت العمل مجددا صباح اليوم الإثنين.