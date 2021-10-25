«جمارك الأقصر» تضبط واقعة تهرب من رسوم سجائر ومعسل أجنبي الصنع

حرر رجال مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر والفروع (التزام تجارى) برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر، بالتنسيق مع إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد سامح دسوقي مدير إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد، محضر ضبط جمركي لكمية من السجائر والأدخنة (المعسل) الأجنبية الصنع، غير خالصة الضرائب والرسوم، وكمية من طوابع البندرول، والأختام المزورة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

بيع سجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم

وقالت مصلحة الجمارك المصرية في بيان، إنه بناء على معلومات سرية من إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد، بقيام أحد البائعين بمركز قوص- قنا، بالاتجار وبيع السجائر الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم، عن طريق تخزينها بالعقار الذى يسكن به، وأكدت على ذلك.

جرى استصدار إذن النيابة، وتشكيل لجنة جمركية برئاسة محمد المغربى مدير ادارة المكافحة، وعبدالجواد حمام، ومنتصر محمدين، وأحمد صابر (مفتشى الادارة)، بالتنسيق مع مباحث الضرائب والرسوم برئاسة العميد سامح دسوقى مدير الادارة، وقوة من أمناء الشرطه (جابر العزب- شحات عبد النعيم- عامر عبدالوهاب- أحمد حسن- السنوسى نصير) وقوة من رجال الشرطة السريين، والذهاب للمخزن.

ضبط كمية من السجائر المستوردة

جرى ضبط 204 «خراطيش» سجائر مستوردة، و3296 علبة من أدخنة (معسل)، وكمية من التبغ والمعسل الفرط، و2 من الأختام، وكمية كبيرة من طوابع البندرول، بعضها مخصص لإلصاقها على السجائر والأدخنة المحلية، والبعض الآخر مخصص لإلصاقها على السجائر والأدخنة المخصصة للركاب القادمين من الخارج بالأسواق الحرة، وماكينة وكاوية لحام، وكمية كبيرة من الكراتين والعلب الفارغة، والمعدة للتعبئة والتغليف بالسجائر والأدخنة، بغرض التهرب من أداء الضرائب والرسوم المقررة.

وأشارت إلى أن عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 846 لسنة 2021 وتم تخزين المضبوطات والعرض على النيابة العامة.