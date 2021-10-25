وزير الأوقاف: إلغاء حالة الطوارئ قرار جريء وشجاع يتسق مع قرارات الرئيس

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم مد حالة الطوارئ، مؤكدًا أنه قرار جريء وشجاع يتسق مع شجاعة سيادة الرئيس ورؤيته الثاقبة للأمور، وهو مؤشر إيجابي لاستقرار الدولة المصرية، وأنها واحة أمن وأمان بفضل الله (عز وجل) ثم بفضل تضحيات أبنائها البواسل، لاسيما من ضحوا بأنفسهم من الشهداء العظام في سبيل أمنها وأمانها.

إلغاء حالة الطوارئ

وقال وزير الأوقاف، إننا تابعنا بفخر حالة الترحاب الكبير وطنيًّا ودوليًّا بهذا القرار الشجاع، الذي يؤكد أن مصر ماضية بقوة في بناء دولة ديمقراطية حديثة تعبر عن الجمهورية الجديدة، جمهورية البناء والتعمير والعبور بمصر نحو مستقبل عظيم بإذن الله تعالى.

وزير الأوقاف

وأكد وزير الأوقاف، أن هذا القرار هو واحد من القرارات العظيمة الشجاعة التي اتخذها سيادة الرئيس، التي أذهلت الكثيرين عند صدورها وسرعان ما تحولت إلى واقع ملموس، مثل قرار إنشاء المجرى الملاحي الثاني لقناة السويس، الذي تم في عام واحد، وقرار القضاء على «فيروس c»، الذي تحول إلى تجربة تدرس عالميًّا، ومبادرة 100 مليون صحة، و«حياة كريمة»، ومبادرات الحماية الاجتماعية وتطوير الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، وكل ما يتصل بالمشروعات القومية والبنية التحتية، ليأتي هذا القرار الشجاع بعدم مد حالة الطوارئ بمثابة تتويج لجهود عظيمة بذلت في بناء الدولة المصرية في عهد سيادته، وتحيا مصر.