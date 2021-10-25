رئيس «حقوق إنسان النواب» عن إلغاء الطوارئ: تتويجًا لسلسة من الإنجازات

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ، يعد تتويجًا لسلسة من النجاحات والإنجازات ولمنظومة شاملة حدثت على أرض مصر خلال السنوات الـ8 الماضية، موضحًا أنه بعد عشرات السنوات نرى رئيسا يثق في نفسه وإنجازاته ويتخذ هذا القرار التاريخي.

القرار ستتبعه سيمفونية مجتمعية وحراك كامل

وأضاف «رضوان»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سيتبع هذا القرار سيمفونية مجتمعية وحراك كامل واتخاذ العديد من القرارات التي سوف تسعد المصريين، وهذا القرار رسالة إقليمية ودولية تؤكد قوة مصر وأمانها وأنها لن تركع لأي أجندة خارجية، بفضل تضحيات أبنائها، موضحا أن هذا القرار تتويجا لتضحيات الشهداء.

القرار التاريخي أسعد الشعب المصري

وعلّق النائب صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، على إلغاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مد حالة الطوارئ في البلاد الذي كان يستهدف الإرهابيين والمجرمين أمثال تجار المخدرات، قائلا بأنه قرار تاريخي، مؤكدًا أن هذا القرار التاريخي أسعد الشعب المصري، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس السيسي.

مصر لم تفرض الطوارئ إلا لمواجهة الإرهاب

وتابع: «نشكر الرئيس عليه في ظل الاستقرار الأمني في مصر وفي سيناء خاصة والذي نفخر به جميعًا؛ بعدما تمكنت مصر من إيقاف العمليات الإرهابية»، موضحًا أن المنظمات الدولية تقيس الأمان والاستقرار في الدول التي لا يكون بها حالة طوارئ، ومصر لم تفرض الطوارئ إلا لمواجهة الإرهاب، وهذا القانون لم يؤثر على المواطن الطبيعي نهائيًا.

حالة الاستقرار الموجودة في مصر حاليًا نتيجة التنمية

وتابع أبو هميلة، بأن حالة الاستقرار الموجودة في مصر حاليًا نتيجة التنمية ومبادرة حياة كريمة التي صنعت حالة استقرار نفسي لقرى الريف.