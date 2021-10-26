مقتل 18 شخصا في هجوم على مسجد بالنيجر

قالت مصادر محلية، إن ما لا يقل عن 18 شخصا قُتلوا بسبب هجوم مسلحين على مسجد في ولاية النيجر شمال غربي نيجيريا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «رويترز».

المسلحون يختطفون أكثر من 10 أشخاص

وأوضح سكان الولاية، أن المسلحين وصلوا إلى المنطقة فجر أمس الاثنين واستهدفوا المسجد مباشرة، وأطلقوا النار على المصلين، فيما أشار أحد السكان، إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 20 مصابا، بينما قال آخر، إن المسلحين اختطفوا كذلك أكثر من 10 أشخاص، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق آخر، أعلنت موسكو، أن القوات الروسية، أنقذت سفينة كانت تبحر تحت علم بنما في خليج غينيا من قراصنة حاولوا اختطافها.

ووفقاً لتقديرات منظمة الأمم المتحدة، أن منطقة غرب أفريقيا تخسر أكثر من 750 مليون دولار سنوياً بسبب جرائم القرصنة البحرية

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن طاقم سفينة «الفريق البحري كولاكوف» المضادة للغواصات تلقت نداء استغاثة من سفينة «لوتسيا» التجارية، التي كانت تبحر من توجو إلى الكاميرون.

وأضافت الوزارة الروسية، أن السفينة أرسلت نداء استغاثة طالبة حمايتها من محاولة اختطافها من قبل مسلحين مجهولين، فيما أقلعت من على متن السفينة الروسية مروحية من طراز «كا 27 بي إس» تحمل عناصر من مشاة البحرية إلى منطقة الحادث.

وتابعت الدفاع الروسية قائلة، إن القراصنة غادروا السفينة التجارية بعد اقتراب المروحية الروسية، ولاذوا بالفرار على متن قاربهم.

وكان مركز الإبلاغ عن القرصنة العالمي التابع للمكتب البحري الدولي، قال في وقت سابق، إن 46 حادث قرصنة ومحاولات قرصنة ناجحة قبالة نيجيريا وبينين وحدهما، في العام الماضي 2020، أي ما يقرب من ربع الهجمات في العالم، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.