840 ألف مواطن تلقوا لقاح فيروس كورونا في المنوفية

كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، ارتفاع عدد المطعمين بلقاح فيروس كورونا من أبناء محافظة المنوفية، مؤكدا أن الإقبال كبير على مراكز الطعيم وخاصة المتنقلة التي تقوم بدور كبير جدا لزيادة أعداد الحاصلين على اللقاح في القرى والمدن من المواطنين الذين لم يسجلوا على موقع وزارة الصحة أو لم تصلهم رسالة بموعد الحصول على اللقاح.

تعرف على أعداد متلقي لقاح فيروس كورونا في المنوفية

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا في المنوفية بلغ 840 ألف مواطن نظرا لتدشين الحملات المكثفة والدفع بفرق متنقلة للحصول على اللقاح بالمساجد والكنائس، وفق توجيهات الدولة، وتعليمات وزارة الصحة والسكان .

55 مركزا ثابتا و200 مركز متنقل في المنوفية

وطالب المصدر، جميع المواطنين بالتسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا، أو التوجه إلى القوافل المتنقلة التي تجوب جميع قرى محافظة المنوفية، مؤكدا أن مراكز اللقاح الثابتة يبلغ عددها 55 مركزا للقاح في المنوفية، فضلا عن وصول القوافل المتنقلة إلى 200 قافلة يوم الجمعة من كل أسبوع.

ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في المنوفية

علي صعيد متصل، واصلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الإرتفاع بمحافظة المنوفية، وقالت مصادر إن مستشفيات العزل تقوم بفرز وعلاج المصابين في جميع مدن محافظة المنوفية، موضحا أن كثير من الحالات تظهر عليها أعراض بسيطه ويتم وضعها في العزل المنزلي ومتابعتها لحين استقرار الحالة.