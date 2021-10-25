عم «فتاة المنوفية» بعد العثور على جثتها: ننتظر تقرير الطب الشرعي

كشف عم الطالبة «شهد»، التي عثر الأهالي على جثتها بجوار مدرسة بقرية «ساقية المنقدي» التابعة لمركز أشمون، بعد اختفائها لمدة يوم، كواليس العثور على الجثة، موضحا أن الجثة عثر عليها الأهالي، ويشتبه في وفاتها «مخنوقه»، لافتا إلى إخطار مركز الشرطة بالعثور علي الجثة، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى أشمون تحت تصرف النيابة .

عم الطالبة شهد: التحقيقات لا زالت جارية وننتظر التصريح بالدفن

وأضاف عم الطالبة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التحقيقات لازالت جارية، والطب الشرعي سيحدد سبب وفاتها، موضحا أن جميع أهالي القرية ينتظرون قرار النيابة بدفن جثة شهد .

حزن في أشمون بعد العثور علي جثة الطالبة المختفية شهد

وسادت حالة من الحزن في قرية ساقية المنقدي، ومركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد العثور علي جثة «شهد»، الطالبة في المرحلة الإعدادية، بعد محاولات البحث عنها ونشر صورها بمواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للتعرف على مكان وجودها قبل أن يكتشفوا جثتها بالقرب من محول كهرباء بجوار مدرسة بالقرية .

العثور علي جثة الطالبة شهد في ساقية المنقدي باشمون

تعود تفاصيل الواقعة، إلى عثور أهالي قرية ساقية المنقدي بمركز أشمون، على جثة الطالبة شهد بعد اختفائها لمدة يوم واحد، وقام الأهالي بإبلاغ مركز الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات .

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد مصطفي النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالعثور علي جثة طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضرا بالواقعة، ووضع الجثمان تحت تصرف النيابة .