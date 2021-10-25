محافظ المنوفية: استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية توجيها عاما لرؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء، شدد فيه على تكثيف الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء ومراجعة إجراءات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وشبكة الكهرباء للتأكد من سلامة الأعمدة حفاظاً على أرواح المواطنين، وإعداد حصرا شاملا لبلاعات الصرف الصحي ومراجعة الحالة الفنية لكافة المعدات والسيارات ووضع خطة شاملة لتوزيعها على المراكز بنطاق المحافظة.

محافظ المنوفية يوجه بالتنسيق مع شركة المياه حال سقوط الأمطار

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار وتجهيزها سيارات ومعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة للتحرك السريع نحو أماكن تجمعات المياه بالمناطق، وكذا التنسيق الكامل مع قطاع الكهرباء لمراجعة إنارة الكشافات الخاصة بالإنارة العامة وإحكام غلق اللوحات والفتحات الموجودة بالأعمدة وتغيير العوازل التالفة بشبكات الإنارة وإزالة الوصلات العشوائية وغير المؤمنة وإصلاح كافة العطلات بها وتجديد الأعمدة المتهالكة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما تم التنبيه على مديرية الزراعة بالتأكد من تطهير كافة المساقي الخصوصية حتى يمكن استيعاب كميات الأمطار الزائدة الناتجة من الأمطار والسيول المحتملة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري لاتخاذ اللازم، فضلا عن تعميم توصيات قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة بخصوص التدابير الإحترازية الواجب على مربي الثروة الحيوانية اتباعها لمجابهة الظروف الجوية الطارئة.

كما تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع إدارة الحماية المدنية لتحديد أماكن حنفيات الحريق الثابتة وتدعيم المناطق المحرومة بحنفيات الحريق ، وكذا التنسيق مع مديرية الطرق لمراجعة موقف الأشجار الموجودة على الطرق الرئيسية خلال موجة الأمطارة والرياح المتوقعة الحدوث.

محافظ المنوفية يؤكد استمرار تفعيل غرف العمليات بالمدن

وأكد محافظ المنوفية استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فصل الشتاء واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية لها و إتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة أى ظروف طارئة والدفع بالمعدات اللازمة لاحتواء الموقف.