العثور على جثة طالبة بعد اختفائها لمدة يوم في المنوفية

عثر عدد من أهالي قرية «ساقية المنقدي»، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة طالبة في الصف الأول الإعدادي بعد احتفائها لمدة يوم، وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية .

اهالي ساقية المنقدي: عثرنا على جثة الطالبة بجوار مدرسة

وقال عدد من الأهالي، لـ«الوطن»، أن الطالبة «ش.م.س.ن»، عثر عللى جثتها بجوار محل كهرباء بالقرية، وجرى إخطار الجهات الأمنية لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

إخطار بالعثور على جثة طالبة مقتولة بقرية ساقية المنقدي بالمنوفية

كان اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، بعثور أهالي قرية ساقية المنقدي، على جثة طالبة في الصف الأول الإعدادي، بعد اختفائها منذ الأمس، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .