70 غرزة في رأس رضيعة ضربها والدها بـ«سنجة» في القليوبية

أصيبت رضيعة بإصابات وجروح خطيرة، نتيحة اعتداء والدها عليها بـ«سنجة»، أثناء مشاجرة بينه وبين أسرة زوجته، ما أدى إلى إصابة الطفلة التي تبلغ من العمر 9 أشهر، بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة، وتم تقطيب جرح الرأس باكثر من 70 ونقلها إلى المستشفى بالمنوفية .

والدة الطفلة: الطفلة عمرها 9 أشهر ووالدها هارب

وقالت منار قنديل، والدة الطفلة «حور.أ.س»، إن الواقعة حدثت عندما وقع خلاف بينها وبين زوجه، وأثناء تواجد أسرتها لحل المشكله اعتدى زوجها عليهم بسلاح أبيض، وبعدها دخل غرفته وأحضر «سنجة»، واعتدى على الجميع بالضرب بما في ذلك طفلته الرضيعة، 9 أشهر فقط، وأحدث بها إصابات كبيرة جدا وجرى احتجازها بالعناية المركزة في المستشفى الجامعي .

والدة حور: 70 غرزة في رأس الطفلة بسبب الواقعة

وأضافت والده الطفلة لـ«الوطن»، أن الطفلة مصابة بكسر في الجمجمة ونزيف مستمر في المخ، وجرى خياطة جروح في رأسها لأكثر من 70 غرزة، وحالتها الصحية مستقرة، موضحة أن والد الطفلة هرب بعد ارتكاب الواقعة ولم يتم القبض عليه .

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد بتعدي «ا.س.ر»، على رضيعته مستخدما آلة حادة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة، وحرر عن ذلك محضر جنح بندر شبين الكوم يحمل رقم 13692، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة .