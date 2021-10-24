أخبار المنوفية اليوم.. حملة لإزالة التعديات وتطوير المنطقة الصناعية

شهدت محافظة المنوفية، اليوم الأحد، عدة أحداث، أولها تنفيذ حملات إزالة على التعديات على الأراضي الزراعية والري في عدد من المراكز والمدن والمحافظة، كما عقد محافظ المنوفية اجتماعا لمتابعة التصالح في مخالفات البناء بحصور عدد كبير من المسؤولين، وناقش محافظ المنوفية خلال اجتماع للمنطقة الصناعية بقويسنا عددا من المشروعات، وتخصيص وطرح الأراضي بالمنطقة.

إزالة 1953 حالة تعد على الأراضي الزراعية منذ بدء الموجة الـ18

وشنت محافظة المنوفية حملة إزالة مكبرة على التعديات على الأراضي الزراعية، وقال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إن إجمالي ما جرى تنفيذه من إزالات منذ بدء تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلتين الأولى والثانية بلغ 1953 حالة تعد حتى الآن بمختلف الجهات.

محافظ المنوفية يناقش آخر المستجدات في التصالح على مخالفات البناء

كما ناقش محافظ المنوفية، آخر المستجدات فيما يخص التصالح علي مخالفات البناء، مشددا على نواب رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة تدقيق البيانات المقدمة من المواطنين منعاً للتلاعب والتزوير وحفاظا على المال العام، موجها بنزول لجان من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة لفحص ملفات التصالح بنطاق الوحدات المحلية وعرض موقف تفصيلي عن آخر المستجدات لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين.

محافظ المنوفية يوجه بتطوير المنطقة الصناعية بقويسنا

ووافق محافظ المنوفية، على مد فترة إعلان تقديم طلبات طرح عدد 4 قطع متخللات بالمنطقة الصناعية حتى 10 ديسمبر القادم، خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا، موجها بسرعة الانتهاء من بيع الأراضي قبل بداية العام الجديد بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها فرصا استثمارية مهمة للمحافظة، وتكثيف أعمال التطوير والتجميل بشوارع المنطقة الصناعية والميادين والاستعانة بالمكاتب الهندسية لإضفاء المظهر الحضاري للمنطقة.