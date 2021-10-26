المحامي كمال شعيب: وقف حكم عودة مجلس الزمالك بسبب استشكال ممدوح عباس

كشف الدكتور كمال شعيب المحامي محامي ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق تفاصيل استشكال ممدوح عباس على عودة مجلس إدارة نادي الزمالك الاسبق لإدارة النادي مرة أخرى.

وأوضح شعيب خلال تصريحات تلفزيونية أنهم تقدموا باستشكال على تنفيذ الحكم لافتًا أنهم قدموا استشكالين باسم ممدوح عباس وهاني شكري باعتبارهم خصوم في الحكم مشيرًا لوجود قرار من وزير الشباب والرياضة بتجميد وحل مجلس إدارة نادي الزمالك وأن رئيس مجلس الإدارة وآخرين تقدموا بطعن على قرار الوزير ورٌفضت طعونهم، ورفضت المحكمة الإدارية العليا الطعون باجماع الآراء.

شعيب: القانون يبيح للخصوم استشكال الحكم

وأوضح محامي ممدوح عباس أنهم تقدموا باستشكال باعتبارهم خصوم في الحكم مشيرًا إلى أن القانون يبيح للخصوم استشكال الحكم، لافتًا أنهم قاموا بالاستشكال أمام محكمة القاهرة الجديدة مشددًا على أنهم خصوم متداخلين في الحكم، مبديًا استغرابه لزعم البعض بأنه لا يجوز الاستشكال إلا لوزارة الشباب والرياضة مشددًا على أن القانون يكفل للخصم انه يستشكل بشرط اختصام الجهة المتلزمة بالتنفيذ.

تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر الاستشكال

وأشار أنهم استشكلوا بالفعل وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر الاستشكال مؤكدًا أنه بمجرد اقامة الاستشكال وقيده تم ايقاف تنفيذ الحكم وتم اعلان وزير الشباب والرياضة بوقف تنفيذ الحكم لوجود استشكال.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قد أكد على احترام الوزارة لأحكام القضاء، مشيرًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» أنه لا يستطيع اتخاذ أي قرار في الوقت الحالي، إلا بعد دراسة الموقف القانوني بشكل كامل، بما يتماشى مع أحكام القضاء، وعدم الإضرار بنادي الزمالك بأي شكل كان.